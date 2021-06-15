Месси побил рекорд Батистуты в сборной Аргентины

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Месси побил рекорд Батистуты в сборной Аргентины

Фото твиттер сборной Аргентины

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси в очередной раз переписал историю национальной команды.

В этот раз 33-летний футболист стал рекордсменом "альбиселесте" по забитым мячам в официальных играх.

Нападающий поразил ворота сборной Чили в Кубке Америки. Для него это 39-й гол за аргентинцев в матчах без учёта товарищеских.

Таким образом, Месси побил рекорд Габриэля Батистуты, у которого 38 таких результативных ударов.

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Комментарии

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Подтверждаю, Месси Король футбола, это знает даже моя тупая как дверь сестра, и мой умный котафей Бадр!

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ClonLosyasha
ClonLosyasha

Ну и что?

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