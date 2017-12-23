Месси побил рекорд Герда Мюллера

Форвард "Барселоны" Лионель Месси поразил ворота "Реала" в матче 17-го тура испанской Примеры.

Этот гол стал для 30-летнего аргентинца 526-м в составе каталонской команды.

Таким образом, Месси побил рекорд экс-нападающего "Баварии" Герда Мюллера по количеству голов за один европейский клуб. Легендарный немец забил за мюнхенцев 525 мячей в период с 1964 по 1979 год. | http://soccernews.ru