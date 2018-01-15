Месси побил рекорд Герда Мюллера

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Месси побил рекорд Герда Мюллера

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси отметился голом в игре с "Реал Сосьедадом" (4:2).

Как сообщает Gracenote Live, это 366-й гол Месси в Примере. Месси побил рекорд Герда Мюллера по количеству забитых голов в отдельно взятом чемпионате из топ-5.

Напомним, что на счету Мюллера 365 голов в Бундеслиге.

Смотрите также обзор матча "Реал Сосьедад" - "Барселона". | http://soccernews.ru

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