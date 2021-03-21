Месси побил рекорд Хави

Теги лионель мессихавибарселона

Месси побил рекорд ХавиФото: Твиттер @FCBarcelona
В матче 28 тура испанской Ла Лиги "Барселона" играет в гостях у "Реал Сосьедад".

Нападающий гостей Лионель Месси вышел в стартовом составе. Для аргентинца это появление на поле стало 768-й в его каталонской карьере. Таким образом нападающий побил рекорд бывшего полузащитника команды Хави, который сыграл за "Барселону в 767 матчах.

Напомним, Месси выступает за главную команду с 2004 года, до этого он с 2000 года находился в академии "блауграны".

Вместе с командой Месси выиграл 34 трофея и стал 6-кратным обладателем "Золотого мяча".

"В одиночку на вершине. Игрок из другого мира. Космическое число", – подписала пост в твиттере пресс-служба "Барселоны".

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