Месси побил рекорд Хави

Фото: Твиттер @FCBarcelona

В матче 28 тура испанской Ла Лиги "Барселона" играет в гостях у "Реал Сосьедад".

Нападающий гостей Лионель Месси вышел в стартовом составе. Для аргентинца это появление на поле стало 768-й в его каталонской карьере. Таким образом нападающий побил рекорд бывшего полузащитника команды Хави, который сыграл за "Барселону в 767 матчах.

Напомним, Месси выступает за главную команду с 2004 года, до этого он с 2000 года находился в академии "блауграны".

Вместе с командой Месси выиграл 34 трофея и стал 6-кратным обладателем "Золотого мяча".

"В одиночку на вершине. Игрок из другого мира. Космическое число", – подписала пост в твиттере пресс-служба "Барселоны".

A L O N E A T T H E T O P

An otherworldly player

☄️ A stratospheric number

#Messi768 #Messi pic.twitter.com/wSc9CXJjsq — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 21, 2021