Месси побил рекорд Хави
Фото: Твиттер @FCBarcelona
В матче 28 тура испанской Ла Лиги "Барселона" играет в гостях у "Реал Сосьедад".
Нападающий гостей Лионель Месси вышел в стартовом составе. Для аргентинца это появление на поле стало 768-й в его каталонской карьере. Таким образом нападающий побил рекорд бывшего полузащитника команды Хави, который сыграл за "Барселону в 767 матчах.
Напомним, Месси выступает за главную команду с 2004 года, до этого он с 2000 года находился в академии "блауграны".
Вместе с командой Месси выиграл 34 трофея и стал 6-кратным обладателем "Золотого мяча".
"В одиночку на вершине. Игрок из другого мира. Космическое число", – подписала пост в твиттере пресс-служба "Барселоны".
A L O N E A T T H E T O P— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 21, 2021
An otherworldly player
☄️ A stratospheric number
#Messi768 #Messi pic.twitter.com/wSc9CXJjsq
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14