Месси побил рекорд Пеле по голам за южноамериканскую сборную

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Нападающий ПСЖ Лионель Месси достиг отметки в 79 забитых мячей в составе сборной Аргентины.

В 153-й игре за "альбиселесте" звёздный футболист трижды поразил ворота Боливии (3:0) в рамках квалификации ЧМ-2022.

Месси стал новым рекордсменом по голам за южноамериканскую сборную, сообщает Opta.

Аргентинец превзошёл достижение легендарного бразильца Пеле, забившего 77 мячей в 92 поединках.

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