Месси побил рекорд Пеле по голам за южноамериканскую сборную
Фото твиттер КОНМЕБОЛ
Нападающий ПСЖ Лионель Месси достиг отметки в 79 забитых мячей в составе сборной Аргентины.
В 153-й игре за "альбиселесте" звёздный футболист трижды поразил ворота Боливии (3:0) в рамках квалификации ЧМ-2022.
Месси стал новым рекордсменом по голам за южноамериканскую сборную, сообщает Opta.
Аргентинец превзошёл достижение легендарного бразильца Пеле, забившего 77 мячей в 92 поединках.
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