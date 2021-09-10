Месси побил рекорд Пеле по голам за южноамериканскую сборную

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Месси побил рекорд Пеле по голам за южноамериканскую сборную

Фото твиттер КОНМЕБОЛ

Нападающий ПСЖ Лионель Месси достиг отметки в 79 забитых мячей в составе сборной Аргентины.

В 153-й игре за "альбиселесте" звёздный футболист трижды поразил ворота Боливии (3:0) в рамках квалификации ЧМ-2022.

Месси стал новым рекордсменом по голам за южноамериканскую сборную, сообщает Opta.

Аргентинец превзошёл достижение легендарного бразильца Пеле, забившего 77 мячей в 92 поединках.

Не пропустите: Месси рассказал о своих эмоциях после победы на Кубке Америки. | http://soccernews.ru
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