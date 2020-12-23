Месси побил рекорд Пелел

В матче 15 тура испанской Ла Лиги нападающий "Барселоны" Лионель Месси забил свой очередной гол.

Этот мяч стал 644 для аргентинца в футболке "Барсы". Таким образом форвард побил рекорд легенды футбола Пеле по количеству голов за один клуб. Бразилец забил за "Сантос" 643 мяча, сообщает Squawka.