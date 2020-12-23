Месси побил рекорд Пелел

1 Теги лионель мессипелебарселона

Месси побил рекорд ПелелВ матче 15 тура испанской Ла Лиги нападающий "Барселоны" Лионель Месси забил свой очередной гол. 

Этот мяч стал 644 для аргентинца в футболке "Барсы". Таким образом форвард побил рекорд легенды футбола Пеле по количеству голов за один клуб. Бразилец забил за "Сантос" 643 мяча, сообщает Squawka.

В текущем сезоне Лионель Месси вышел на поле за каталонский клуб в 18 встречах во всех соревнованиях. На его счету 10 мячей и 5 голевых передач передач.

Читать также: Месси признан лучшим игроком мира по версии FootballCritic, Роналду - восьмой | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

lesnovsky

Пелел охерел....

Ответить

главное

Главные новости дня: 22 декабря

Главные новости дня: 22 декабря

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов