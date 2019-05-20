Месси побил рекорд Примеры 32-летней давности

Капитан «Барселоны» Лионель Месси стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании по итогам сезона 2018/19.

Аргентинец забил в Примере 36 мячей в 34 матчах. Это на 15 голов больше, чем у ближайших преследователей Луиса Суареса и Карима Бензема.

Как сообщает Gracenote Live, это рекордный отрыв в бомбардирской гонке Ла Лиги.

Месси превзошёл достижение Уго Санчеса, который в сезоне 1986/87 в составе мадридского "Реала" отличился 34 раза, опередив Гари Линекера на 14 результативных ударов.

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