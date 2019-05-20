Месси побил рекорд Примеры 32-летней давности
Капитан «Барселоны» Лионель Месси стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании по итогам сезона 2018/19.
Аргентинец забил в Примере 36 мячей в 34 матчах. Это на 15 голов больше, чем у ближайших преследователей Луиса Суареса и Карима Бензема.
Как сообщает Gracenote Live, это рекордный отрыв в бомбардирской гонке Ла Лиги.
Месси превзошёл достижение Уго Санчеса, который в сезоне 1986/87 в составе мадридского "Реала" отличился 34 раза, опередив Гари Линекера на 14 результативных ударов.
Не пропустите: Месси повторил рекорд Примеры по числу титулов лучшему бомбардиру сезона. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32