Месси побил "вечный" рекорд Примеры

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Месси побил "вечный" рекорд Примеры

В матче 31-го тура чемпионата Испании "Барселона" победила "Атлетико" со счетом 2:0.

Эта победа стала 335-й для нападающего каталонского клуба Лионеля Месси в Примере и он стал единоличным рекордсменом турнира, обойдя достижение экс-голкипера "Реала" Икера Касильяса (334).

В нынешнем сезоне 31-летний Месси провел за "Барселону" 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 42 гола и отдал 21 результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: Туран смотрел матч "Барселона" - "Атлетико" в футболке "матрасников". | http://soccernews.ru

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4 Хетафе Хетафе 30 47
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