Месси побил "вечный" рекорд Примеры
В матче 31-го тура чемпионата Испании "Барселона" победила "Атлетико" со счетом 2:0.
Эта победа стала 335-й для нападающего каталонского клуба Лионеля Месси в Примере и он стал единоличным рекордсменом турнира, обойдя достижение экс-голкипера "Реала" Икера Касильяса (334).
3⃣3⃣5⃣— LaLiga (@LaLigaEN) 6 апреля 2019 г.
Leo Messi now has more wins than any player in #LaLigaHistory! (335) pic.twitter.com/dEGc5G1BgB
В нынешнем сезоне 31-летний Месси провел за "Барселону" 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 42 гола и отдал 21 результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|30
|70
|2
|Атлетико Мадрид
|30
|62
|3
|Реал Мадрид
|31
|60
|4
|Хетафе
|30
|47
|5
|Валенсия
|31
|46
|6
|Севилья
|30
|46
|7
|Алавес
|30
|44
|8
|Атлетик Бильбао
|30
|43
|9
|Реал Сосьедад
|30
|40
|10
|Бетис
|30
|40
|11
|Эйбар
|31
|39
|12
|Леганес
|30
|39
|13
|Эспаньол
|31
|38
|14
|Жирона
|31
|34
|15
|Леванте
|30
|32
|16
|Реал Вальядолид
|30
|30
|17
|Вильярреал
|30
|30
|18
|Сельта Виго
|30
|29
|19
|Райо Вальекано
|31
|27
|20
|Уэска
|30
|23