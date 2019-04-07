Месси побил "вечный" рекорд Примеры

В матче 31-го тура чемпионата Испании "Барселона" победила "Атлетико" со счетом 2:0.

Эта победа стала 335-й для нападающего каталонского клуба Лионеля Месси в Примере и он стал единоличным рекордсменом турнира, обойдя достижение экс-голкипера "Реала" Икера Касильяса (334).

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Leo Messi now has more wins than any player in #LaLigaHistory! (335) pic.twitter.com/dEGc5G1BgB — LaLiga (@LaLigaEN) 6 апреля 2019 г.

В нынешнем сезоне 31-летний Месси провел за "Барселону" 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 42 гола и отдал 21 результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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