Месси поблагодарил медработников, которые борются с коронавирусом

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси выразил благодарность медицинским работникам, которые борются с пандемией китайского коронавируса во всем мире.

"Вчера завершилась Всемирная неделя медицинских работников. Вместе с ЮНИСЕФ я хочу выразить благодарность и признательность за работу, которую они выполняют.

Эти неизвестные герои проводят дни и ночи вдали от своих семей, чтобы мы все могли быть в безопасности от коронавируса. Несмотря ни на что они продолжают заботиться о беременных женщинах, защищают детей и подростков", — написал Месси в своем Instagram-аккаунте.

В нынешнем сезоне 32-летний Месси провел за "Барселону" 31 матч во всех турнирах, забил 24 гола и отдал 16 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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