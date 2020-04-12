Месси поблагодарил медработников, которые борются с коронавирусом

1 Теги лионель мессибарселона

Месси поблагодарил медработников, которые борются с коронавирусом

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси выразил благодарность медицинским работникам, которые борются с пандемией китайского коронавируса во всем мире.

"Вчера завершилась Всемирная неделя медицинских работников. Вместе с ЮНИСЕФ я хочу выразить благодарность и признательность за работу, которую они выполняют.

Эти неизвестные герои проводят дни и ночи вдали от своих семей, чтобы мы все могли быть в безопасности от коронавируса. Несмотря ни на что они продолжают заботиться о беременных женщинах, защищают детей и подростков", — написал Месси в своем Instagram-аккаунте.

В нынешнем сезоне 32-летний Месси провел за "Барселону" 31 матч во всех турнирах, забил 24 гола и отдал 16 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: Месси опроверг слухи о своем возможном переходе в "Интер" и выплате залога за Роналдиньо. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

шнюк
шнюк

Странно, новость про Месси, а дурачок её ещё не заплевал говном)

Ответить

главное

Глушаков рассказал, как Каррера перевел его в молодежный состав "Спартака"

Глушаков рассказал, как Каррера перевел его в молодежный состав "Спартака"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов