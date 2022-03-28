Месси побывал в театре. Его позвали на сцену

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Месси побывал в театре. Его позвали на сцену

Фото твиттер ПСЖ

Нападающий ПСЖ Лионель Месси в субботу посетил комедийный спектакль "Инмадурос" в Аргентине, пишет Ole.

34-летний футболист в ходе визита в театр стал одним из главных действующих лиц.

Звёздного форварда под аплодисменты зрителей вывели на сцену, а затем он фотографировался с желающими и раздавал автографы.

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