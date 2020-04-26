Месси почтил память скончавшегося тренера "Барселоны"

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Месси почтил память скончавшегося тренера "Барселоны"

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси почтил память бывшего главного тренера команды Тито Вилановы, который в апреле 2014 года скончался от рака в возрасте 45 лет.

Аргентинец опубликовал фото в сториз своего Instagram. На фотографии изображен Виланова на фоне стадиона "Камп Ноу" с баннером "Тито навсегда".

Виланова являлся помощником наставника "Барселоны" Хосепа Гвардиолы с 2008 по 2012 годы. В сезоне-2012/13 Виланова стал главным тренером и выиграл с клубом чемпионат Испании.

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