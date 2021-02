Месси подарил в музей бутсы, в которых забил рекордный гол

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси и компания "Adidas" подарили бутсы, в которых Месси побил рекорд Пеле по голам за один клуб, Национальному музею искусства Каталонии.

Экспонат будет выставляться в овальном зале музея в течение месяца, а затем его продадут на аукционе.

Деньги, вырученные от продажи бутс, пойдут на помощь детям, страдающим от онкологических заболеваний, и их семьям в рамках программы "Искусство и здоровье".

"Reaching this historic milestone of 644 goals with the same club gives me a lot of joy, but what is really more important is being able to give something back to the kids struggling with their health." pic.twitter.com/YkTDXj0ej9