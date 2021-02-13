Месси подарил в музей бутсы, в которых забил рекордный гол

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Месси подарил в музей бутсы, в которых забил рекордный голНападающий "Барселоны" Лионель Месси и компания "Adidas" подарили бутсы, в которых Месси побил рекорд Пеле по голам за один клуб, Национальному музею искусства Каталонии.

Экспонат будет выставляться в овальном зале музея в течение месяца, а затем его продадут на аукционе.

Деньги, вырученные от продажи бутс, пойдут на помощь детям, страдающим от онкологических заболеваний, и их семьям в рамках программы "Искусство и здоровье".

Напомним, аргентинец в этих бутсах забил 644-й гол за "Барселону" и смог побить рекорд Пеле по голам за один клуб.

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