Месси подаст в суд на газету El Mundo за разглашение деталей его контракта

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Месси подаст в суд на газету El Mundo за разглашение деталей его контракта

Аргентинский нападающий "Барселона" Лионель Месси намерен подать в суд за разглашение деталей его контракта с каталонским клубом, сообщается в Twitter El Barça juga a RAC1.

По данным источника, аргентинец собирается судиться к газетой El Mundo, а также сотрудниками клуба, которые разгласили детали его контракта.

Ранее сообщалось, что за четыре года в "Барселоне" Месси заработает 555 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 33-летний Месси провел за "Барселону" 23 матча во всех турнирах, забил 15 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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