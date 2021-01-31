Месси подаст в суд на руководство "Барселоны"

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси собирается подать в суд на руководство каталонского клуба из-за появления в прессе данных о его контракте, сообщает Marca.

По сведениям издания, адвокаты Месси готовят иски против бывшего президента "Барселоны" Жозепа Бартомеу, экс-исполнительного директора Оскара Грау, а также нынешнего временного президента клуба Карлеса Тускетса. Форвард подозревает, что именно эти люди разгласили журналистам информацию о его контракте.

Ранее сообщалось, что по условиям четырехлетнего контракта с "Барселоной" Месси заработал 555 миллионов евро. Его нынешний контракт с клубом истекает летом 2021 года.

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