Месси подаст в суд на руководство "Барселоны"

2 Теги лионель мессибарселонажозеп мария бартомеу

Месси подаст в суд на руководство "Барселоны"

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси собирается подать в суд на руководство каталонского клуба из-за появления в прессе данных о его контракте, сообщает Marca.

По сведениям издания, адвокаты Месси готовят иски против бывшего президента "Барселоны" Жозепа Бартомеу, экс-исполнительного директора Оскара Грау, а также нынешнего временного президента клуба Карлеса Тускетса. Форвард подозревает, что именно эти люди разгласили журналистам информацию о его контракте. 

Ранее сообщалось, что по условиям четырехлетнего контракта с "Барселоной" Месси заработал 555 миллионов евро. Его нынешний контракт с клубом истекает летом 2021 года.

Не пропустите: Кандидат в президенты "Барселоны" Фонт прокомментировал данные о зарплате Месси. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

lesnovsky

Вот результат того, что Месси по-человечески не отпустили летом.... Теперь он их разорит и спокойно уйдет бесплатно туда, куда захочет с любой зарплатой... Рекорд Пеле он побил - остальное - ерунда... Все как я и говорил..... А пеналду от цифр 555 лямов за четыре года у Месси слюну сейчас глотает... Оказывается, когда гея объявили миллиардером - Месси им был уже дважды.... Ха-ха-ха....

Ответить
Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Бойтесь гномьей ярости!Порвет вас как тузик грелку!

Ответить

главное

Дзюба и Лунев прибыли на сбор "Зенита" после выздоровления

Дзюба и Лунев прибыли на сбор "Зенита" после выздоровления

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов