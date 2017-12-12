Месси подбирается к рекорду Пеле

Теги барселоналионель мессисантоспеле

Месси подбирается к рекорду ПелеФорвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси подбирается к рекорду короля футбола Пеле по количеству забитых мячей за один клуб.

Так, для того, чтобы установить новую планку по числу голов в составе одной команды аргентинцу необходимо отметиться 16 результативными ударами. Сейчас на счету 30-летнего нападающего значится 525 забитых мячей в "сине-гранатовой" футболке в 606 играх, тогда как легендарный бразилец в составе своего "Сантоса" поражал ворота соперников 541 раз в 560 матчах.

Напомним, в перерыве матча с "Вильярреалом" Месси раскритиковал своих партнеров по команде. | soccernews.ru

комментарии
Николай

Неверная стата. Пеле сыграл много больше и забил много больше. Это сейчас играют по 50 офиц. игр за сезон и товарняки никому не интересны за редким исключением. А в те времена это были настоящие битвы, и Сантос много ездил в турне, в том числе по Европе, ибо Пеле хотели видеть всюду. Так что это всё равно что не учитывать голы наших советских хоккеистов, что забивали в играх с командами НХЛ.

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flamenco

в женском футболе преуспела Рончик она же мальчик-гей... праздник у поклонникок руала

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Степан

К редакции. Поправляйте ваши ошибки по поводу забитых голов ПЕЛЕ и МЕССИ. Надоели ваши неграмотные цифры.

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Диего Армандо

Всё ровно Пеле лучший. Но Рончик чуть чуть лучше Пеле

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