Месси подбирается к рекорду Пеле

Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси подбирается к рекорду короля футбола Пеле по количеству забитых мячей за один клуб.

Так, для того, чтобы установить новую планку по числу голов в составе одной команды аргентинцу необходимо отметиться 16 результативными ударами. Сейчас на счету 30-летнего нападающего значится 525 забитых мячей в "сине-гранатовой" футболке в 606 играх, тогда как легендарный бразилец в составе своего "Сантоса" поражал ворота соперников 541 раз в 560 матчах.

Напомним, в перерыве матча с "Вильярреалом" Месси раскритиковал своих партнеров по команде. | soccernews.ru