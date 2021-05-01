Месси поддержал борьбу с оскорблениями в соцсетях

Фото: инстаграм Лионеля Месси

Капитан "Барселоны" Лионель Месси не остался в стороне в вопросе борьбы с оскорблениями и дискриминацией в социальных сетях.

"Я недавно достиг отметки в 200 миллионов подписчиков в инстаграме, но из-за того, что сейчас происходит, я не могу воспринимать это как повод для празднования. Разумеется, я ценю ту любовь и поддержку, которая исходит от вас, однако давайте поднимем свой голос, чтобы остановить оскорбления в соцсетях.

Никто не заслуживает жестокого обращения к себе. Мы сталкиваемся с тем, что оскорблений в соцсетях становится всё больше, и никто на это не реагирует. Мы должны решительно осудить такое враждебное отношение и потребовать от компаний, управляющих соцсетями, принять срочные меры против подобного поведения", - написал Месси в инстаграме.

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