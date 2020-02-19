Месси поделился эмоциями от завоевания премии, вручаемой лучшему спортсмену года

2 Теги барселоналионель месси

Месси поделился эмоциями от завоевания премии, вручаемой лучшему спортсмену года

Капитан "Барселоны" Лионель Месси высказался по поводу вручения ему премии Laureus World Sports Awards, которую получает лучший спортсмен года.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fue un verdadero honor recibir el premio Laureus al Mejor Deportista del Año. Estos premios individuales son imposibles de conseguir sin la ayuda y el trabajo de mis compañeros de equipo, mi familia, mis amigos y toda la gente que me sigue. ¡Muchas gracias a todos ellos y también a la Laureus Academy! ___ It was a real honour to receive the Laureus Sportsman of the Year award. These individual distinctions would be impossible without the help and hard work of my teammates, family, friends and everyone who follows me. Many thanks to all of them and also to the Laureus Academy! @laureussport #Laureus20 #SportUnitesUs

Публикация от Leo Messi (@leomessi)

В понедельник, 17 февраля, этот приз получил аргентинец и пилот команды Формулы-1 "Мерседес" Льюис Хэмилтон.

"Эта награда была бы невозможна без помощи и поддержки моих партнеров по команде, семьи и друзей. Огромное спасибо им всем, а также академии Laureus!" - написал Месси в инстаграме.

А еще: Бартомеу выступил с заявлением в связи с критикой Месси в соцсетях| http://soccernews.ru
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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Бестолковое плоскостопие! Уже даже статку на мертвечынах набить не в состоянии. В целом, эти конвульсии картонного лидера, нужно прекращать уже ближайшим летом! Разогнать этот гарем несколькими точными выстрелами, другого варианта нет! Visca el Barca!

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lesnovsky

Всем хейтерам назло... Смотрите и беситесь..

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