Месси поделился эмоциями от завоевания премии, вручаемой лучшему спортсмену года

Капитан "Барселоны" Лионель Месси высказался по поводу вручения ему премии Laureus World Sports Awards, которую получает лучший спортсмен года.

В понедельник, 17 февраля, этот приз получил аргентинец и пилот команды Формулы-1 "Мерседес" Льюис Хэмилтон.

"Эта награда была бы невозможна без помощи и поддержки моих партнеров по команде, семьи и друзей. Огромное спасибо им всем, а также академии Laureus!" - написал Месси в инстаграме.

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