Месси поделился эмоциями от завоевания премии, вручаемой лучшему спортсмену года
Капитан "Барселоны" Лионель Месси высказался по поводу вручения ему премии Laureus World Sports Awards, которую получает лучший спортсмен года.
Fue un verdadero honor recibir el premio Laureus al Mejor Deportista del Año. Estos premios individuales son imposibles de conseguir sin la ayuda y el trabajo de mis compañeros de equipo, mi familia, mis amigos y toda la gente que me sigue. ¡Muchas gracias a todos ellos y también a la Laureus Academy! ___ It was a real honour to receive the Laureus Sportsman of the Year award. These individual distinctions would be impossible without the help and hard work of my teammates, family, friends and everyone who follows me. Many thanks to all of them and also to the Laureus Academy! @laureussport #Laureus20 #SportUnitesUs
В понедельник, 17 февраля, этот приз получил аргентинец и пилот команды Формулы-1 "Мерседес" Льюис Хэмилтон.
"Эта награда была бы невозможна без помощи и поддержки моих партнеров по команде, семьи и друзей. Огромное спасибо им всем, а также академии Laureus!" - написал Месси в инстаграме.
А еще: Бартомеу выступил с заявлением в связи с критикой Месси в соцсетях| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14