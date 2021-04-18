Месси поделился эмоциями после победы в Кубке Испании

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Месси поделился эмоциями после победы в Кубке ИспанииФото: twitter.com/fcbarcelona

Капитан "Барселоны" Лионель Месси высказался о победе в финале Кубка Испании над "Атлетиком" (4:0).

"Приятно поднять над головой кубок. Для нашей команды это счастливый день. Это очень особенный трофей, который я поднимаю как капитан очень особенного клуба.

Мы предполагали, что "Атлетик" будет играть в такой манере. Мы играли терпеливо, владели мячом и создавали открытые пространства. Мы много двигались в первом тайме, и во втором соперник уже не справлялся.

Жаль, что мы не можем отпраздновать с болельщиками. Люди всегда рады, когда мы выигрываем Кубок Испании. Начало сезона было сложным для нас, мы теряли очки в безобидных ситуациях. Затем мы окрепли, стали играть хорошо и вернулись в гонку за чемпионство. К сожалению, в класико нам не удалось добиться необходимого результата", - приводит слова Месси Marca.

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