Месси поделился эмоциями после победы в Кубке Испании

Фото: twitter.com/fcbarcelona

Капитан "Барселоны" Лионель Месси высказался о победе в финале Кубка Испании над "Атлетиком" (4:0).

"Приятно поднять над головой кубок. Для нашей команды это счастливый день. Это очень особенный трофей, который я поднимаю как капитан очень особенного клуба.

Мы предполагали, что "Атлетик" будет играть в такой манере. Мы играли терпеливо, владели мячом и создавали открытые пространства. Мы много двигались в первом тайме, и во втором соперник уже не справлялся.

Жаль, что мы не можем отпраздновать с болельщиками. Люди всегда рады, когда мы выигрываем Кубок Испании. Начало сезона было сложным для нас, мы теряли очки в безобидных ситуациях. Затем мы окрепли, стали играть хорошо и вернулись в гонку за чемпионство. К сожалению, в класико нам не удалось добиться необходимого результата", - приводит слова Месси Marca.

Читайте также: Месси выиграл 35-й трофей в составе "Барселоны". | http://soccernews.ru