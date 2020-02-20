Месси поделился мнением о результативности "Реала" после ухода Роналду
Капитан "Барселоны" Лионель Месси порассуждал о падении атакующего потенциала мадридского "Реала" в связи с уходом из клуба португальского форварда Криштиану Роналду.
Напомним, что звёздный нападающий выступал за "сливочных" с 2009 по 2018 год, в его активе 450 голов и 131 ассист в 438 матчах.
"Потеряв Роналду, "Реал" лишился большого количества голов. Было очевидно, что это произойдёт. При этом Криштиану даёт команде много других преимуществ. Его результативность воспринимается как нечто обыденное, но у "Реала", несмотря на отличный состав, так и не нашлось игрока, способного забивать по 50 мячей за сезон", - цитирует Месси Mundo Deportivo.
С 2018 года 35-летний Роналду выступает за туринский "Ювентус", который заплатил за него 117 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14