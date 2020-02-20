Месси поделился мнением о результативности "Реала" после ухода Роналду

Капитан "Барселоны" Лионель Месси порассуждал о падении атакующего потенциала мадридского "Реала" в связи с уходом из клуба португальского форварда Криштиану Роналду.

Напомним, что звёздный нападающий выступал за "сливочных" с 2009 по 2018 год, в его активе 450 голов и 131 ассист в 438 матчах.

"Потеряв Роналду, "Реал" лишился большого количества голов. Было очевидно, что это произойдёт. При этом Криштиану даёт команде много других преимуществ. Его результативность воспринимается как нечто обыденное, но у "Реала", несмотря на отличный состав, так и не нашлось игрока, способного забивать по 50 мячей за сезон", - цитирует Месси Mundo Deportivo.

С 2018 года 35-летний Роналду выступает за туринский "Ювентус", который заплатил за него 117 миллионов евро.

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