Месси поделился ожиданиями от матчей с "Реалом" в ЛЧ

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Месси поделился ожиданиями от матчей с "Реалом" в ЛЧФото: инстаграм Месси/Автор неизвестен

Аргентинский форвард "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси поделился ожиданиями от матчей с мадридским "Реалом" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Цель ПСЖ – победа в Лиге чемпионов. Это цель каждого из нас. Это особенный турнир для всех великих клубов".

О жизни в Париже

"Переезд стал большой переменой, ведь мы с семьей долго жили в одном городе.

Смена обстановки далась нам нелегко, но сейчас мы хорошо чувствуем себя в этом прекрасном городе, где я играю за одну из лучших команд мира. Мы очень счастливы", – сказал Месси.

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