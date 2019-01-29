Месси поделился ожиданиями от ответного матча с "Севильей" в Кубке Испании
Капитан "Барселоны" Лионель Месси поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Кубка Испании против "Севильи".
"Севилья" - очень сильная команда, которая выделяется игрой на контратаках. Им тяжело противостоять, тем более когда нужно отыгрываться после поражения 0:2. Нам потребуется поддержка наших болельщиков, это важно для нас" - приводит слова 31-летнего аргентинца Football Espana.
Напомним, что матч "Барселона" - "Севилья" состоится в среду, 30 января, в 23:30 по московскому времени.
Месси в текущем сезоне сыграл за "сине-гранатовых" 25 поединков, забил 26 голов и сделал 15 ассистов.
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|Команда
|М
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|3
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|4
|Севилья
|21
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|Алавес
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|32
|6
|Хетафе
|21
|31
|7
|Валенсия
|21
|29
|8
|Бетис
|21
|29
|9
|Реал Сосьедад
|21
|27
|10
|Эйбар
|21
|26
|11
|Атлетик Бильбао
|21
|26
|12
|Леванте
|21
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|13
|Реал Вальядолид
|21
|25
|14
|Жирона
|21
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|15
|Эспаньол
|21
|24
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|Леганес
|21
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|Райо Вальекано
|21
|23
|18
|Сельта Виго
|21
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|19
|Вильярреал
|21
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|Уэска
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