Месси поделился ожиданиями от ответного матча с "Севильей" в Кубке Испании

Капитан "Барселоны" Лионель Месси поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Кубка Испании против "Севильи".

"Севилья" - очень сильная команда, которая выделяется игрой на контратаках. Им тяжело противостоять, тем более когда нужно отыгрываться после поражения 0:2. Нам потребуется поддержка наших болельщиков, это важно для нас" - приводит слова 31-летнего аргентинца Football Espana.

Напомним, что матч "Барселона" - "Севилья" состоится в среду, 30 января, в 23:30 по московскому времени.

Месси в текущем сезоне сыграл за "сине-гранатовых" 25 поединков, забил 26 голов и сделал 15 ассистов.

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