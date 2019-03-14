Капитан "Барселоны" Лионель Месси поделился ожиданиями от жеребьёвки 1/4 финала Лиги Чемпионов.

Напомним, что соперниками "сине-гранатовых" могут стать "Ювентус", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Тоттенхэм", "Порту" и "Аякс".

"Все соперники сложные. К примеру, "Аякс", несмотря на статус аутсайдера, показал, что является потрясающей командой с молодыми ребятами, которые ничего не боятся. Любому, кто встретится с ними, будет сложно. Нам нужно готовиться к тяжёлым играм", - приводит слова Месси Marca.

Жеребьёвка 1/4 финала ЛЧ состоится завтра, 15 марта.

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