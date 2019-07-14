Месси поделился трогательным семейным фото



Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси проводит отпуск вместе с женой и детьми.

"Наслаждаюсь с семьей", - написал Месси в своем Instagram, прикрепив фото отдыха.

Напомним, 32-летний в 2017 году женился на своей давней подруге Антонелле Рокуццо. Пара воспитывает троих детей: Тьяго, Матео и Чиро.

В минувшем сезоне форвард провел 50 матчей во всех турнирах, в которых забил 51 гол и отдал 22 результативные передачи. Его контракт с "Барселоной" действует до лета 2021 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет 150 миллионов евро.

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