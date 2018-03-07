Месси поделился воспоминаниями о своем дебютном матче в Лиге Чемпионов против "Шахтера"

Форвард "Барселоны" Лионель Месси вспомнил о своем дебютном матче в Лиге Чемпионов.

"Моя первая игра в Лиге Чемпионов была в Украине, мы играли с "Шахтёром". "Барселона" досрочно обеспечила себе выход из группы, поэтому тренерский штаб проверил в деле многих резервистов. Мы встречались с великолепной командой. Хоть и проиграли, но никогда не забуду те чувства.

Кроме того, помню все свои важные голы - это и финал Лиги Чемпионов, и полуфинал с "Реалом". Этот турнир оставил массу хороших воспоминаний, всегда рад сыграть в Лиге Чемпионов" - приводит слова Месси Mundo Deportivo.

Отметим, что речь идет о матче, который проходил в 2004 году, тогда "Шахтер" обыграл каталонцев со счетом 2:0.

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