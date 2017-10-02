Месси поднялся на третье место в борьбе за "Золотую бутсу"

Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси, отметившийся дублем во вчерашнем матче своей команды против "Лас-Пальмаса", поднялся на третье место в борьбе за "Золотую бутсу".

Так, на счету аргентинца уже значится 11 забитых мячей в Ла Лиге (22 очка). В борьбе за награду лучшему бомбардиру Европейских чемпионатов он уступает только Радамелю Фалькао из "Монако" (12 голов, 24 очка) и Альберту Просу из эстонского "Таллинна" (25 голов, 25 очков).

Напомним, в 2017-м году Месси забил больше, чем любой другой игрок из Ла Лиги. | soccernews.ru