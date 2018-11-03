Месси подозревается в отмывании денег

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Месси подозревается в отмывании денег

По данным Todo Noticias, Лионель Месси и отец футболиста Хорхе подозреваются в отмывании денег.

Обвинения против Месси и его благотворительного фонда выдвинул прокурор по экономическим вопросам Пабло Турано. По его мнению, поступавшие на счета фонда деньги переводились в офшоре. Поводом для обвинений стали показания бывших сотрудников фонда.

Ранее Месси уже был осужден в Испании за неуплату налогов. Ему присудили 21 месяц заключения условно и штраф в 250 тысяч евро.

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