Форварда "Барселоны" Лионеля Месси подозревали в сокрытии доходов через благотворительные матчи в 2012 и 2013 годах, сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, испанская полиция проверяла информацию о том, что благотворительный фонд получал меньше денег, чем должен был, а остальные средства могли быть переведены в оффшоры.

В итоге уголовное дело против Месси не возбуждалось в виду недостатка улик.

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