Месси подписал суперконтракт с блокчейн-платформой

Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси подписал контракт с блокчейн-платформой Socios, сообщается на официальном сайте футболиста.

Стороны заключили контракт на три года. Месси станет глобальным амбасадором бренда и получит более 20 миллионов долларов.

В нынешнем сезоне 34-летний Месси провел за ПСЖ 26 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года с возможностью продления еще на год.

Не пропустите: Суарес побил рекорд Месси в Южной Америке. | http://soccernews.ru