Форвард "Барселоны" Лионель Месси подтвердил рождение третьего сына.

"Добро пожаловать, Чиро! Слава Богу, что всё прошло идеально. Мама и малыш чувствуют себя хорошо. Мы очень счастливы!" - написал аргентинец в своём инстаграме.

Напомним, что в связи с рождением сына 30-летний Месси был исключён из заявки "Барселоны" на матч с "Малагой". | http://soccernews.ru