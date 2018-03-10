Месси подтвердил рождение третьего сына

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Месси подтвердил рождение третьего сына

Форвард "Барселоны" Лионель Месси подтвердил рождение третьего сына.

"Добро пожаловать, Чиро! Слава Богу, что всё прошло идеально. Мама и малыш чувствуют себя хорошо. Мы очень счастливы!" - написал аргентинец в своём инстаграме.

Напомним, что в связи с рождением сына 30-летний Месси был исключён из заявки "Барселоны" на матч с "Малагой". | http://soccernews.ru

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