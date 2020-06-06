Месси пока не готов вернуться к полноценным тренировкам

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Месси пока не готов вернуться к полноценным тренировкам

"Барселона" в официальном твиттере сообщила, что капитан команды Лионель Месси по-прежнему тренируется индивидуально.

Напомним, что к занятиям в общей группе звёздный аргентинец пока не готов из-за повреждения квадрицепса.

Ранее стало известно, что 32-летний Месси сможет сыграть с "Мальоркой" в матче, который состоится 13 июня в 23:00 по московскому времени.

Нападающий в текущем сезоне забил 24 гола и сделал 16 ассистов в 31 поединке в составе "сине-гранатовых".

Не пропустите: "Барселона" готовится к старту переговоров с Месси о новом контракте. | http://soccernews.ru
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