Месси пока не готов вернуться к полноценным тренировкам

"Барселона" в официальном твиттере сообщила, что капитан команды Лионель Месси по-прежнему тренируется индивидуально.

Напомним, что к занятиям в общей группе звёздный аргентинец пока не готов из-за повреждения квадрицепса.

Ранее стало известно, что 32-летний Месси сможет сыграть с "Мальоркой" в матче, который состоится 13 июня в 23:00 по московскому времени.

Нападающий в текущем сезоне забил 24 гола и сделал 16 ассистов в 31 поединке в составе "сине-гранатовых".

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