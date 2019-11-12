Месси пока не намерен продлевать контракт с "Барселоной"

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Месси пока не намерен продлевать контракт с "Барселоной"

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси пока не спешит продлевать контракт с клубом, сообщает Marca.

По сведениям издания, футболист в данный момент не хочет вести переговоры с каталонским клубом. Месси каждый год оценивает свою форму, а также положение клуба.

В нынешнем сезоне 32-летний Месси провел за "Барселону" 11 матчей во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: "Барселона" оспорила желтую карточку Месси в матче с "Сельтой". | http://soccernews.ru

 
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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Перейдет в Ювентус играть рядом с КриРо.Все глоры быстро переобуются.Инфа сотка))ыыыыыы)

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