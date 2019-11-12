Месси пока не намерен продлевать контракт с "Барселоной"
Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси пока не спешит продлевать контракт с клубом, сообщает Marca.
По сведениям издания, футболист в данный момент не хочет вести переговоры с каталонским клубом. Месси каждый год оценивает свою форму, а также положение клуба.
В нынешнем сезоне 32-летний Месси провел за "Барселону" 11 матчей во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|12
|25
|2
|Реал Мадрид
|12
|25
|3
|Атлетико Мадрид
|13
|24
|4
|Севилья
|13
|24
|5
|Реал Сосьедад
|13
|23
|6
|Атлетик Бильбао
|13
|20
|7
|Хетафе
|13
|20
|8
|Гранада
|13
|20
|9
|Валенсия
|13
|20
|10
|Осасуна
|13
|19
|11
|Вильярреал
|13
|18
|12
|Леванте
|13
|17
|13
|Реал Вальядолид
|13
|17
|14
|Алавес
|13
|15
|15
|Эйбар
|13
|15
|16
|Мальорка
|13
|14
|17
|Бетис
|13
|13
|18
|Сельта Виго
|13
|9
|19
|Эспаньол
|13
|8
|20
|Леганес
|13
|6