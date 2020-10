Месси показал, что может уничтожить Рамоса на дриблинге, но тот все равно круче всех: 4 главных вывода относительно прошедшего Эль Классико

В субботу мир увидел первое Эль Классико в текущем сезоне, в рамках которого "Реал" дожал "Барселону" на "Камп Ноу", победив со счетом 1:3. При помощи зарубежных коллег, мы решили выделить 4 главные мысли по итогам встречи.

Месси не может решить все самостоятельно!

На 25-й минуте поединка аргентинский форвард продемонстрировал два лица – гения и неудачника. Лео с невероятной легкостью обошел Рамоса, но ошибся в решающий момент, проиграв дуэль Куртуа. Когда-то он реализовывал схожие эпизоды с закрытыми глазами, сейчас – не хватает уверенности. Месси продолжил свою провальную серию в Классико до шести матчей без голов, а SofaScore признает его 3-м худшим игроком "блаугранас" после Альбы с Лангле – 6.4 балла. Жестоко, но больше справедливо, чем нет. Аргентинец играет вспышками, его не хватает на длинную дистанцию. Да, Месси фактически создал мяч Ансу Фати, разорвав оборону Мадрида божественной передачей на Жорди Альбу, но после второго гола "бланкос" капитан по-настоящему включался один-два раза, а также снова ходил пешком с низко опущенной головой. "Топлива" хватило где-то на 45-50 минут. Проблема в том, что Лео перестал быть игроком, который решает судьбу больших матчей. Его заоблачная зарплата (50 млн евро) обязывает делать больше, 2 мяча на старте сезона – это стыд признанного мастера, 6-кратного обладателя "Золотого мяча".

У "Барселоны" нет адекватного центра защиты

Летом Бартомеу оставил новый тренерский штаб без двух стратегических подписаний – "девятки" и центрбэка. Куман просил Депая и Гарсию, но переходы обоих оказались миссией невыполнимой для менеджмента каталонского гиганта. "Блаугранас" настолько увлеклись разгрузкой зарплатной ведомости, что совсем не продумали трансферы "на вход". Не забывайте, что Тринкау и Педри – это зимние соглашения, а Пьянич приехал на условиях обмена с "Юве". Таким образом, нидерландскому специалисту пришлось лепить из того, что было под руками. Лангле вряд ли сыграл бы против "Реала" в случае прихода Гарсии. Французский защитник никогда не отличался какой-то особой надежностью, возможно, это наиболее уязвимое звено в защите Барсы, если оглядываться назад – глупые карточки, слабая тактическая грамотность и еще много-много необязательного "валидола". Что бы там не вытворял Мартинес Монуэра (арбитр немного начудил), Лангле дал повод назначить пенальти. Клеман регулярно помогает себе руками – удаление в Виго ни стало уроком. Очередной раунд переговоров с "Сити" – вопрос времени, так утверждают каталонские СМИ. В любом случае, без обновления центра обороны "Барселона" далеко не уедет.

Рамос – пол "Реала"

Капитан форсировал восстановление, вышел из незначительной болью в колене, но все равно стал MVP матча. Невероятно, но факт – Рамос реализовал 25-й пенальти подряд. Он не промахивается с сентября 2018 (матч против "Севильи"). Вполне возможно, что мы имеем дело с сильнейшим исполнителем "одиннадцатиметровых" прямо сейчас. Похожую эффективность демонстрирует только Бруну Фернандеш в МЮ. "Я не знал, что Серхио любит пробивать над воротами. Надеюсь, на других планетах никто не пострадал", – смеялся Нойер после того легендарного промаха в полуфинале ЛЧ-2013. После этого все изменилось! Капитан "Реала" демонстрирует удивительную меткость. Рамос вновь доказал, что он –самый ценный игрок Мадрида после ухода Роналду, один из лучших в истории королевского клуба. Возвращение топовой версии Варана – заслуга как раз 34-летнего вожака, который вселяет уверенность в партнеров самим присутствием на поле. Символично, что именно против извечного врага Серхио провел 100-й(!) мяч в футболке "сливочных". Он делает "Реал" лучшим, а без него команда разваливается под давлением не основного состава "Шахтера" (проверено Лигой Чемпионов)

Зизу – эксперт по Классико

Французский специалист лихо погасил очередной "пожар", вспыхнувший в лагере мадридского клуба после двух подряд поражений от далеко не самых сильных соперников – "Кадиса" и "Шахтера". Кризис был очевиден, а тут еще и зажигательная испанская пресса подливает масла в огонь "инсайдом" о новом тренере. Мол, Почеттино и Рауль охотно примут вызов, если Мадрид опозорится в Классико. Впрочем, все завершилось довольно прогнозируемо. Зизу продолжил свою феноменальную серию на "Камп Ноу" (6 матчей без поражений в Ла Лиге) и позакрывал роты критикам, которые сейчас уничтожают Кумана и возносят француза. Зидан, как профессиональный эквилибрист, удерживается на веревке, которую специально раскачивают хейтеры. Сколько бы его не критиковали, он всегда возвращается. В 2016-м "Реал" уступил в дерби "Атлетико", фанаты выкрикивали "Флорентино, отставка", но сезон завершился победой в ЛЧ. Уже через год "бланкос" выдали серию из четырех ничьих подряд " (Вильярреал", "Лас-Пальмас", "Эйбар", "Боруссия" Дортмунд), требовательные болельщики размахивали белыми платками, а Зизу скромно отвечал трофеями (ЛЧ и Ла Лига). В будущем история повторялась снова и снова. Флорентино нашел идеального тренера для "Реала" и не ошибся с его возвращением!

Zidane as a Real Madrid manager at the Camp Nou :



Games : 6

Wins : 3

Draws : 3

Losses : 0 pic.twitter.com/FxoLE4NTby