Месси показал фото с новорожденным сыном, детьми и женой

Теги лионель мессибарселона

Месси показал фото с новорожденным сыном, детьми и женой
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси впервые показал своего новорожденного сына - Чиро.

Форвард выложил в своем Instagram фото с Чиро, двумя более старшими детьми и женой Антонеллой.

Фото: Семья Месси.

Напомним, что у 30-летнего Месси также сыновья – Тиаго (2012 г. р.) и Матео (2015).

Не пропустите: Гудьонсен: "Месси заслуживает стать чемпионом мира". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 44 тура

Турнир прогнозов: анонс 44 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 30 76
2 Атлетико Мадрид 30 67
3 Реал Мадрид 30 63
4 Валенсия 30 62
5 Вильярреал 30 47
6 Севилья 30 46
7 Жирона 30 44
8 Бетис 29 43
9 Сельта Виго 30 40
10 Эйбар 30 40
11 Хетафе 29 39
12 Атлетик Бильбао 30 36
13 Эспаньол 30 36
14 Леганес 30 36
15 Реал Сосьедад 30 34
16 Алавес 30 32
17 Леванте 30 28
18 Лас Пальмас 30 21
19 Депортиво Ла-Корунья 30 20
20 Малага 30 17
Полная таблица

топ-5 тегов