Месси показал фото с новорожденным сыном, детьми и женой



Нападающий "Барселоны" Лионель Месси впервые показал своего новорожденного сына - Чиро.

Форвард выложил в своем Instagram фото с Чиро, двумя более старшими детьми и женой Антонеллой.

Фото: Семья Месси.

Напомним, что у 30-летнего Месси также сыновья – Тиаго (2012 г. р.) и Матео (2015).

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