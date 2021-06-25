Месси показал, как его ночью поздравили с днём рождения

Фото твиттер Leo Messi 10

24 июня капитану "Барселоны" и сборной Аргентины Лионелю Месси исполнилось 34 года.

Футболист в инстаграме выложил видео, на котором запечатлено его поздравление партнёрами по национальной команде.

Игроки "альбиселесте" пробрались в комнату именинника ночью, разбудив его песней. Нападающему вручили торт и различные подарки.

Напомним, что сейчас Месси со сборной Аргентины участвует в очередном розыгрыше Кубка Америки.

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