Месси показал, как отдыхает с семьей в родном городе (фото)

Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси во время паузы в чемпионате Франции вместе с семьей побывал в своем родном городе Росарио.

"Росарио", — написал Месси в своем инстаграме, опубликовав фото с женой Антонеллой Рокуццо и тремя детьми.

В нынешнем сезоне 34-летний Месси провел за ПСЖ 16 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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