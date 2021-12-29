Месси показал, как отдыхает с семьей в родном городе (фото)
Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен
Аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси во время паузы в чемпионате Франции вместе с семьей побывал в своем родном городе Росарио.
"Росарио", — написал Месси в своем инстаграме, опубликовав фото с женой Антонеллой Рокуццо и тремя детьми.
В нынешнем сезоне 34-летний Месси провел за ПСЖ 16 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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