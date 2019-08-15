Месси показал, как восстанавливается после травмы

Теги лионель мессибарселонатравмы

Месси показал, как восстанавливается после травмы

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси продолжает восстанавливаться после травмы и провел тренировку на песке.

Форвард отрабатывал удары по воротам на скорость. Сроки возвращения игрока в строй пока не разглашаются.

32-летний Месси в прошлом сезоне провел за "Барселону" 50 матчей, забил 51 гол и отдал 22 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: Названы главные претенденты на награду лучшему футболисту сезона-2018/19 по версии УЕФА. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

ПСЖ назвал "Барселоне" очередные условия для трансфера Неймара

ПСЖ назвал "Барселоне" очередные условия для трансфера Неймара

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 38 87
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 38 47
13 Леганес Леганес 38 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 38 41
18 Жирона Жирона 38 37
19 Уэска Уэска 38 33
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 38 32
Полная таблица

топ-5 тегов