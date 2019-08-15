Месси показал, как восстанавливается после травмы

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси продолжает восстанавливаться после травмы и провел тренировку на песке.

Форвард отрабатывал удары по воротам на скорость. Сроки возвращения игрока в строй пока не разглашаются.

️‍♂️¡QUIERE ESTAR en SAN MAMÉS! MESSI se 'MACHACA' en solitario para estar en el DEBUT LIGUERO del Barça. ¿Llegará? ('OTRO') pic.twitter.com/N9AacV20Wl — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 15 августа 2019 г.

32-летний Месси в прошлом сезоне провел за "Барселону" 50 матчей, забил 51 гол и отдал 22 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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