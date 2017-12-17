Месси показал "Золотую бутсу" болельщикам "Барселоны" перед матчем с "Депортиво"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси показал "Золотую бутсу" на "Камп Ноу", сообщает официальный твиттер клуба.

Форвард продемонстрировал трофей перед матчем 16-го тура чемпионата Испании против "Депортиво".

Видео: Месси показал "Золотую бутсу".

Напомним, что аргентинец стал самым результативным игроком Европы в прошлом сезоне. На счету Месси 37 голов в 34 матчах, что принесло ему 74 очка. Вторым стал форвард лиссабонского "Спортинга" Бас Дост (34 гола и 68 очков), третье место у нападающего дортмундской "Боруссии" Пьера-Эмерика Обамеянга (31 гол, 62 очка).

Напомним, что 30-летний Месси выиграл "Золотую бутсу" в четвертый раз в карьере и делит первое место в истории с Криштиану Роналду.

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