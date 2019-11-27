Месси покинет "Барселону" по истечении контракта

Капитан "Барселоны" Лионель Месси не планирует продлевать контракт с клубом.

Как сообщает Mundo Deportivo, 32-летний аргентинец решил покинуть клуб по истечении действующего соглашения, которое рассчитано до лета 2021 года.

Отмечается, что Месси может осуществить свою мечту - завершить карьеру в аргентинском "Ньюэллз Олд Бойз".

Месси находится в структуре "Барселоны" с 2000 года. За первую команду каталонцев он дебютировал в 2003 году. В составе клуба он завоевал 34 трофея, среди которых 10 чемпионских титулов и 4 Лиги Чемпионов. Кроме того, Месси является пятикратным обладателем "Золотого мяча".

Читайте также: СМИ: Месси оповестили, что он получит "Золотой мяч". | http://soccernews.ru