Месси покинет "Барселону" по истечении контракта

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Месси покинет "Барселону" по истечении контракта

Капитан "Барселоны" Лионель Месси не планирует продлевать контракт с клубом.

Как сообщает Mundo Deportivo, 32-летний аргентинец решил покинуть клуб по истечении действующего соглашения, которое рассчитано до лета 2021 года.

Отмечается, что Месси может осуществить свою мечту - завершить карьеру в аргентинском "Ньюэллз Олд Бойз".

Месси находится в структуре "Барселоны" с 2000 года. За первую команду каталонцев он дебютировал в 2003 году. В составе клуба он завоевал 34 трофея, среди которых 10 чемпионских титулов и 4 Лиги Чемпионов. Кроме того, Месси является пятикратным обладателем "Золотого мяча".

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Брехливое Мундо Депортиво как всегда выдумывает всякий бред.

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Лидер "Барселоны" Лионель Месси заявил, что хотел бы играть в родном клубе "Ньюэллз Олд Бойз". Однако старшему сыну футболиста Тиаго не нравится в Аргентине. (27 окт. 2019г )___________________________________________________________________________________________________________________ "С детства мечтал играть в Аргентине за "Ньюэллс Олд Бойз", но сейчас у меня семья, трое детей, и я живу в месте, где я спокоен. Могу обеспечить своим детям хорошее будущее. Но постараюсь убедить семью последовать со мной в Аргентину. Сейчас я должен также брать в расчет мнение детей", – рассказал игрок.

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Проблема в том, что каждый раз, когда мы едем куда-то, Тьяго раздражается. Ему ничего не нравится в Аргентине. Каждый раз он хочет поскорее вернуться в Барселону к друзьям. Все становится сложнее и сложнее, но семья – мой приоритет в жизни", – отметил Лео.

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