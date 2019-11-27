Месси покинет "Барселону" по истечении контракта
Капитан "Барселоны" Лионель Месси не планирует продлевать контракт с клубом.
Как сообщает Mundo Deportivo, 32-летний аргентинец решил покинуть клуб по истечении действующего соглашения, которое рассчитано до лета 2021 года.
Отмечается, что Месси может осуществить свою мечту - завершить карьеру в аргентинском "Ньюэллз Олд Бойз".
Месси находится в структуре "Барселоны" с 2000 года. За первую команду каталонцев он дебютировал в 2003 году. В составе клуба он завоевал 34 трофея, среди которых 10 чемпионских титулов и 4 Лиги Чемпионов. Кроме того, Месси является пятикратным обладателем "Золотого мяча".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|13
|28
|2
|Реал Мадрид
|13
|28
|3
|Севилья
|14
|27
|4
|Атлетико Мадрид
|14
|25
|5
|Атлетик Бильбао
|14
|23
|6
|Реал Сосьедад
|14
|23
|7
|Хетафе
|14
|21
|8
|Гранада
|14
|21
|9
|Леванте
|14
|20
|10
|Валенсия
|14
|20
|11
|Осасуна
|14
|19
|12
|Вильярреал
|14
|18
|13
|Алавес
|14
|18
|14
|Реал Вальядолид
|14
|17
|15
|Бетис
|14
|16
|16
|Эйбар
|14
|15
|17
|Мальорка
|14
|14
|18
|Сельта Виго
|14
|12
|19
|Эспаньол
|14
|9
|20
|Леганес
|14
|6