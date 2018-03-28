Месси покинул трибуну после шестого мяча в ворота Аргентины

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси ушел с трибун, после того как сборная Испании забила в ворота его команды шестой мяч.

Встреча завершилась победой испанцев со счетом 6:1.

Напомним, Месси участия в матче не принимал, так как получил незначительное повреждение подколенного сухожилия на тренировке.

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