Месси покинул трибуну после шестого мяча в ворота Аргентины

Теги лионель мессиаргентинаиспания

Месси покинул трибуну после шестого мяча в ворота Аргентины

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси ушел с трибун, после того как сборная Испании забила в ворота его команды шестой мяч.

Встреча завершилась победой испанцев со счетом 6:1.

Напомним, Месси участия в матче не принимал, так как получил незначительное повреждение подколенного сухожилия на тренировке.

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комментарии
Фанат РМ

Лишнее доказательство, что Аргентина слабовата, и Месси здесь ни причем. Хотя с ним у команды были бы шансы забить! Печалька, но я больше переживаю за Криша (матч с Нидерландами...)

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РМ

специально не играл, что бы не опозориться))

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...

Как Рон с Нидерландами?

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