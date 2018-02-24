Месси покорился ещё один рекорд

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси сделал результативную передачу на Луиса Суареса в матче 25-го тура чемпионата Испании против "Жироны".

Этот ассист стал для 30-летнего аргентинца 148-м в Примере. Как сообщает Bleacher Report, это новый рекорд турнира.

Месси опередил по этому показателю экс-полузащитника "Реала" Мичела Гонсалеса, который в период с 1982 по 1996 год отдал 147 голевых пасов в матчах испанского первенства.

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