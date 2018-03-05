Месси получил 8 жёлтых карточек в матчах с "Атлетико", больше чем против любого другого соперника

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси получил предупреждение в матче 27-го тура испанской Примеры против "Атлетико".

Эта жёлтая карточка стала для 30-летнего аргентинца восьмой в поединках с "матрасниками".

Как сообщает Opta, Месси получил в матчах с "Атлетико" больше "горчичников", чем в играх против любого другого соперника. Далее в этом перечне следует мадридский "Реал" - в ходе встреч со "сливочными" лидер "сине-гранатовых" заработал 6 предупреждений.

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