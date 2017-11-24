Месси получил четвёртую "Золотую бутсу"

Форвард "Барселоны" Лионель Месси получил очередную индивидуальную награду.

Как сообщает Marca, 30-летнему аргентинцу вручили "Золотую бутсу" за сезон 2016/17, в котором он стал лучшим бомбардиром.

Стоит отметить, что Месси получил "Золотую бутсу" в четвёртый раз в карьере.

Фото: Месси со своими "Золотыми бутсами"

Не пропустите: ПСЖ готов предложить Месси пятилетний контракт с зарплатой 60 миллионов евро в год. | http://soccernews.ru