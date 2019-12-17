Месси получил две награды от газеты Marca

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Месси получил две награды от газеты Marca

Капитану "Барселоны" Лионелю Месси вручили две индивидуальные награды от газеты Marca.

Звёздный аргентинец получил приз Альфредо Ди Стефано (лучший игрок сезона в Примере) и Трофей Пичичи (лучший бомбардир сезона в испанском чемпионате).

Напомним, что в прошлом розыгрыше Примеры 32-летний Месси забил 36 голов и сделал 15 ассистов в 34 матчах. "Барса" стала чемпионом страны.

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Комментарии

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крoш
крoш

Месси мошенник! Он много забивает, патамучта у него есть лазерного наведения канхвэтки, которые автоматически направляют его левую ногу и парализуют движения вратаря соперника. Месси дурит он ФИФА и УЕФА вот уже больше десяти лет, незаслуженно получая от них "золотые мячи" и "Золотые бутсы". Об этом знаю только я и Дмиртрий Владимирович!

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