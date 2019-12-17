Месси получил две награды от газеты Marca

Капитану "Барселоны" Лионелю Месси вручили две индивидуальные награды от газеты Marca.

Звёздный аргентинец получил приз Альфредо Ди Стефано (лучший игрок сезона в Примере) и Трофей Пичичи (лучший бомбардир сезона в испанском чемпионате).

El jugador argentino Lionel Messi, que milita en el Barcelona, conquistó por sexta ocasión el premio Pichichi, que reconoce al máximo goleador de la Liga de España. pic.twitter.com/88ZrSLAVoW — Jugada Prefabricada (@JPrefabricada) December 17, 2019

Напомним, что в прошлом розыгрыше Примеры 32-летний Месси забил 36 голов и сделал 15 ассистов в 34 матчах. "Барса" стала чемпионом страны.

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