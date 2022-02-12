Месси получил худшую оценку среди игроков ПСЖ за матч с "Ренном" по версии Le Parisien

Теги лионель мессипсжренн

Месси получил худшую оценку среди игроков ПСЖ за матч с "Ренном" по версии Le Parisien

Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен

Журналисты французского издания Le Parisien остались недовольны игрой аргентинского нападающего ПСЖ Лионеля Месси в матче 24-го тура Лиги 1 с "Ренном" (1:0).

Месси получил четыре балла из десяти. Меньше нет ни у кого из игроков ПСЖ. Также "четверки" получили полузащитники Леандро Паредес и Юлиан Дракслер. При этом лучшими игроками парижского клуба признаны защитники Преснель Кимпембе и Маркиньос, а также нападающий Килиан Мбаппе (по 6,5).

Стоит отметить, что Месси на 92-й минуте отдал голевой пас на Мбаппе.

Не пропустите: У Месси 10 голевых действий в последних 10 матчах за ПСЖ. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Реал" не смог победить "Вильярреал" в матче Ла Лиги

"Реал" не смог победить "Вильярреал" в матче Ла Лиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов