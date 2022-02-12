Месси получил худшую оценку среди игроков ПСЖ за матч с "Ренном" по версии Le Parisien

Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен

Журналисты французского издания Le Parisien остались недовольны игрой аргентинского нападающего ПСЖ Лионеля Месси в матче 24-го тура Лиги 1 с "Ренном" (1:0).

Месси получил четыре балла из десяти. Меньше нет ни у кого из игроков ПСЖ. Также "четверки" получили полузащитники Леандро Паредес и Юлиан Дракслер. При этом лучшими игроками парижского клуба признаны защитники Преснель Кимпембе и Маркиньос, а также нападающий Килиан Мбаппе (по 6,5).

Стоит отметить, что Месси на 92-й минуте отдал голевой пас на Мбаппе.

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