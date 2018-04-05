Месси получил из рук Пуйоля награду за 100 голов в Лиге Чемпионов

Перед матчем 1/4 финала Лиги Чемпионов между "Барселоной" и "Ромой" (4:1) нападающий каталонского клуба Лионель Месси получил награду за 100 голов в главном еврокубковом турнире.

Приз футболисту вручил бывший капитан "Барселоны" Карлес Пуйоль.

Фото: Очередная награда Лео.

Напомним, что 30-летний Месси занимает второе место в списке бомбардиров за всю историю Лиги Чемпионов, уступая только Криштиану Роналду (119).

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