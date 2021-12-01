Месси получил красивый подарок от спонсора после завоевания "Золотого мяча" (фото)

Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен

Компания Adidas, которая является спонсором аргентинского нападающего "Пари Сен-Жермен" Лионеля Месси, преподнесла красивый подарок футболисту в честь завоевания им седьмого в карьере "Золотого мяча".

Представители Adidas выстроили перед Эйфелеевой башней семь золотых козлов. Дело в том, что на английском слово козел звучит как "goat", а аббревиатура этого слова расшифровывается как Greatest of All Time (величайший всех времен).

Напомним, что 34-летний Месси является мировым рекордсменом по числу завоеванных "Золотых мячей". Ближайшим конкурентом является португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, который выигрывал награду пять раз.

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