Месси получил награду за благотворительность

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Месси получил награду за благотворительность

Капитан "Барселоны" Лионель Месси удостоился награды за участие в строительстве крупнейшего в мире центра педиатрической онкологии при больнице Сант Жоан де Деу в каталонской столице.

Звёздный аргентинец два года назад совместно с фондом Ставроса Ниархоса пожертвовали 2,6 миллиона евро на возведение медицинского учреждения.

За это Месси был отмечен премией от Values Award 2020, организованной испанской газетой Diario Sport.

В текущем сезоне 33-летний форвард забил 12 голов и сделал 6 ассистов в 20 матчах за "Барсу".

Не пропустите: Гол Месси принёс "Барселоне" победу в Примере впервые с февраля 2019 года. | http://soccernews.ru
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