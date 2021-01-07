Месси получил награду за благотворительность

Капитан "Барселоны" Лионель Месси удостоился награды за участие в строительстве крупнейшего в мире центра педиатрической онкологии при больнице Сант Жоан де Деу в каталонской столице.

Звёздный аргентинец два года назад совместно с фондом Ставроса Ниархоса пожертвовали 2,6 миллиона евро на возведение медицинского учреждения.

За это Месси был отмечен премией от Values Award 2020, организованной испанской газетой Diario Sport.

В текущем сезоне 33-летний форвард забил 12 голов и сделал 6 ассистов в 20 матчах за "Барсу".

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