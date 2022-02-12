Месси получил низкую оценку от L’Equipe за матч с "Ренном", несмотря на ассист

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Месси получил низкую оценку от L’Equipe за матч с "Ренном", несмотря на ассист

Фото твиттер ПСЖ

Авторитетное французское издание L’Equipe выставило оценки футболистам за матч 24-го тура Лиги 1 между ПСЖ и "Ренном" (1:0).

Нападающий парижан Лионель Месси получил 4 балла из 10 возможных.

У аргентинца одна из худших оценок за игру. Ниже только у Юлиана Дракслера (3).

Напомним, что Месси сделал ассист в матче с "Ренном". После его передачи на 93-й минуте победный гол забил Килиан Мбаппе.

Не пропустите: Мбаппе повторил рекорд Месси. | http://soccernews.ru
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