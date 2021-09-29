Месси получил оценку ниже, чем Доннарумма за матч с "Манчестер Сити"

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Месси получил оценку ниже, чем Доннарумма за матч с "Манчестер Сити"

Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси не получил самую высокую оценку в команде за матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" по версии L’Équipe.

По сведениям источника, французские журналисты оценили игру Месси шестью баллами. Столько же получили защитники Ашраф Хакими и Нуну Мендеш, а также полузащитник Андер Эррера. Семь баллов в активе нападающего Килиана Мбаппе. Выше всех оценки получили вратарь Джанлуиджи Доннарумма, защитник Маркиньос, хавбеки Марко Верратти и Идрисса Гуйе (по 8). Форвард Неймар получил оценку "пять".

Напомним, что в матче с "Манчестер Сити" голы забивали Гуйе и Месси.

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Месси весь матч был невидимкой.И шальной гол с передачи Мбаппе не заносит этот матч ему в актив.Alles Paris!

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