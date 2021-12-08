Месси получил оценку "семь" за матч с "Брюгге". Больше только у одного игрока

Фото: инстаграм Месси/Автор неизвестен

Французский журнал L’Équipe выставил оценки футболистам "Пари Сен-Жермен" за матч против "Брюгге" (4:1) в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

По оценке издание, лучше всех в составе парижан сыграл форвард Килиан Мбаппе, который забил два мяча - француз получил 8 баллов из 10 возможных.

Аргентинская звезда французского клуба Лионель Месси, который также, как и Мбаппе отметился дублем получил 7 баллов.

Самую низкую оценку в составе ПСЖ получили Аршаф Хакими и Идрисса Гуйе – по 4 балла.

Наставник команды Маурисио Почеттино был оценен на 7 баллов.

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